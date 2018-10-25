سبب رفض والد الطالب الغريق بمسبح مدرسته توكيل محامي

نايف السالم(صدى):

أكد والد الطفل الغريق بمسبح مدرسته في جدة، أنه يرفض أن يكون بينه وبين النيابة وسيط.

وقال الأب : ” سأقف أمام القضاء لأطالب بحق أب أضاعوا حلمه، وأهملوا في الحفاظ على فلذة كبده، تراخوا في عملهم، والقيام بدورهم، ليموت غريقاً، ولا يراه أحد، ولا يبحث عنه أحد، ولا يفكر فيه أحد ” .

وأكد الأب وزوجته أنهما مستمران في البحث عن حقهما في وفاة ابنهما نتيجة إهمال داخل المدرسة، مشيرًا إلى محاولة رمي التهم داخل إدارة المدرسة من شخص لآخر.

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