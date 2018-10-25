تفاصيل العثور على جثة مواطن بعد ذبحه ودفنه في صحراء الأردن

عمان(صدى):

على خلفية العثور على جثة المواطن ” عبدالله معتق الشراري ” مدفونة في إحدى المناطق الصحراوية في منطقة الأزرق بالأردن، أوضحت التحريات أنه تم مشاهدة مركبة القتيل مع شخصين مجهولين تسببا بحادث انقلاب بها.

ومن خلال التحقيقات تبين أن حادث التصادم وقع بين مركبتين إحداهما تحمل لوحة أرقام أردنية والأخرى تحمل لوحة أرقام سعودية.

وتبين أن المركبة السعودية بداخلها شخصان مطلوبان أمنيًا، وجرى التحفظ عليهما بعد الاشتباه بأن المركبة التي كانا داخلها مسروقة، بحسب وسائل محلية.

وبالتحقق من هوية مالك المركبة تبين أنها تعود لشخص سعودي الجنسية، وتزامن ذلك مع بلاغ ورد إلى خدمة الطوارئ 911 من ذوي المواطن مالك المركبة باختفائه وانقطاع الاتصال به.

واعترف المتهمان بالجريمة، موضحين أنهما أوقفا المواطن، في الطريق العام، وطلبا منه إيصالهما معه لوجهته، ثم اعتدا عليه بالضرب من أجل سرقة مركبته، مما تسبب بوفاته، وقاما بدفن جثته في إحدى المناطق الصحراوية.

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