تفاصيل العثور على جثة مواطن بعد ذبحه ودفنه في صحراء الأردن
على خلفية العثور على جثة المواطن ” عبدالله معتق الشراري ” مدفونة في إحدى المناطق الصحراوية في منطقة الأزرق بالأردن، أوضحت التحريات أنه تم مشاهدة مركبة القتيل مع شخصين مجهولين تسببا بحادث انقلاب بها.
ومن خلال التحقيقات تبين أن حادث التصادم وقع بين مركبتين إحداهما تحمل لوحة أرقام أردنية والأخرى تحمل لوحة أرقام سعودية.
وتبين أن المركبة السعودية بداخلها شخصان مطلوبان أمنيًا، وجرى التحفظ عليهما بعد الاشتباه بأن المركبة التي كانا داخلها مسروقة، بحسب وسائل محلية.
وبالتحقق من هوية مالك المركبة تبين أنها تعود لشخص سعودي الجنسية، وتزامن ذلك مع بلاغ ورد إلى خدمة الطوارئ 911 من ذوي المواطن مالك المركبة باختفائه وانقطاع الاتصال به.
واعترف المتهمان بالجريمة، موضحين أنهما أوقفا المواطن، في الطريق العام، وطلبا منه إيصالهما معه لوجهته، ثم اعتدا عليه بالضرب من أجل سرقة مركبته، مما تسبب بوفاته، وقاما بدفن جثته في إحدى المناطق الصحراوية.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36823 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
وش صاير في العالم
الناس الا من رحم الله
معد تحسب حساب لاجنه ولانار
ولا حساب وعقاب
تقتل وتنهب وتسرق وتعتدي
وش ذا😠
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4675 ] نشر منذ 4 دقائق
{واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين * فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين}
أول من سن سنة القتل من فجر التاريخ
الى يومنا هذا
هو قابيل قاتل اخاهـ هابيل
كل قطرة دم تراق من يوم ان خلق الله الخلق
الى يوم القيامة له وزر فيها ووزر من تبعه
حتى الغراب صار افضل منك يا ابن آدم كم انت ظالم لنفسك
حسبي الله ونعم الوكيل رحمه الله