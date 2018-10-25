الحبس والغرامة عقوبة احتضان شاب لطالبة بالثانوية أمام المدرسة

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة السويس بمصر، واقعة احتضان شاب لطالبة أمام مدرستها، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين.

وظهر الشاب والفتاة في مقطع فيديو، إذ فاجأ الشاب الطالبة بباقة ورد، ثم اصطحبها معه في السيارة.

ومن جانبه أوضح قانوني أن ما حدث يعتبر واقعة ” فعل فاضح في الطريق العام ” ، مشيرًا إلى أنه فعل منافي للآداب العامة للمجتمع، وهو ما يضعهم تحت طائلة القانون.

وأشار القانوني إلى أن المادة 278 من قانون العقوبات المصري، تنص على أن : ” كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه ” .