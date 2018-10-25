ذهبت للاستمتاع بالأمطار فصُعقت.. تفاصيل جديدة عن المواطنة المتوفاة بصاعقة رعدية
على خلفية وفاة مواطنة إثر تعرضها لصاعقة رعدية بمكة المكرمة، روى أحد أقرباءها تفاصيل ما حدث لها ولأسرتها.
وأوضح قريب المواطنة المتوفية بوادي المغمس بمكة ، أن عائلة المتوفاة والمكونة من زوجها وابنها وابنتها، توجهوا إلى الوادي، وترجلوا من مركبتهم وساروا على الأقدام للاستمتاع بالأجواء الماطرة.
وقال : ” سقطت صاعقة رعدية قوية على المرأة وتوفيت على الفور، فيما تعرض الابن إلى شعاع البرق ما أدى إلى إخلال التوازن، وأثرت على بصره ، فيما تعرضت الابنة لحالة إغماء، وقام رب الأسرة بنقل زوجته المتوفاة وابنه وابنته لتلقي العلاج بمستشفى النور التخصصي ” .
إقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36820 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها ويغفر لها
أكيد جوالها كان شغال
الجوال يجذب البروق😐