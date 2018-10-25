ذهبت للاستمتاع بالأمطار فصُعقت.. تفاصيل جديدة عن المواطنة المتوفاة بصاعقة رعدية

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة مواطنة إثر تعرضها لصاعقة رعدية بمكة المكرمة، روى أحد أقرباءها تفاصيل ما حدث لها ولأسرتها.

وأوضح قريب المواطنة المتوفية بوادي المغمس بمكة ، أن عائلة المتوفاة والمكونة من زوجها وابنها وابنتها، توجهوا إلى الوادي، وترجلوا من مركبتهم وساروا على الأقدام للاستمتاع بالأجواء الماطرة.

وقال : ” سقطت صاعقة رعدية قوية على المرأة وتوفيت على الفور، فيما تعرض الابن إلى شعاع البرق ما أدى إلى إخلال التوازن، وأثرت على بصره ، فيما تعرضت الابنة لحالة إغماء، وقام رب الأسرة بنقل زوجته المتوفاة وابنه وابنته لتلقي العلاج بمستشفى النور التخصصي ” .

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