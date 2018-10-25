بالصور.. رئيس الشباب يحتفي بعودة آل الشيخ من رحلته العلاجية في منزله

طلال الغامدي(صدى):

قرر رئيس نادي الشباب خالد البلطان، الاحتفاء بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ من رحلته العلاجية من نيويورك، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية ،في منزله.

ومن جانبه أعرب تركي آل الشيخ عن سعادته بهذه الدعوة قائلا : ” تشرفت بدعوة أخي خالد البلطان في منزله اليوم وبحضور إخواني رؤساء الأندية ” .

وأضاف: ” سعدت بهذا اللقاء وتناقشنا حول كل ما يخص الأندية والصعوبات التي تواجههم ،بحمدالله لقاء مثمر جداً.. فشكرا لهم جميعا ” .