خالد بن سلمان: ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية خاشقجي

واشنطن(صدى):

علق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، على حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – في مؤتمر مبادرة الاستثمار.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن ولي العهد وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله.

وعن وصف ولي العهد للشعب بأنه ” جبار وعظيم ” قال الامير خالد : ” تأكيد سيدي ولي العهد على أن الشعب السعودي جبار وعظيم يأتي امتدادًا لرهانه، يحفظه الله، على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ ” .

وأضاف : ” رؤية المملكة تجاه المنطقة والتي عبر عنها سمو سيدي ولي العهد هي الوصول لنموذج تنموي في منطقة الشرق الاوسط بما يحقق رخاء شعوبها لتكون في صدارة دول العالم وهي رؤية أكبر من اي اختلافات سياسية قصيرة الأمد ” .

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