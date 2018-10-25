في موقف بطولي.. طفلة تعرض حياتها للخطر لإنقاذ طفل سقط بالمياه الكبريتية

تركي السالم(صدى):

عرضت طفلة حياتها للخطر من أجل إنقاذ طفل آخر سقط في المياه الكبريتية الحارة، حيث تم نقلها للمستشفى فيما بعد.

وتفصيلا، شهدت العين الحارة بمحافظة الخوبة جنوب منطقة جازان موقفًا إنسانيًا لطفلة ذات 12 عامًا فقط، حينما حاولت إنقاذ طفل ذو 7 سنوات ، غافل أسرته وحاول العبور في مجرى العيون الحارة، وسقط مغشيًا عليه من شدة حرارة المياه.

وغامرت الفتاة بنفسها فور ملاحظتها لسقوط الطفل، والذي يرقد حاليًا بقسم العناية المركزة ووحدة الحروق متأثرًا بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.

بينما ترقد الطفلة بأحد المستشفيات متأثرة هي الأخرى بالحروق التي تعرضت لها نظير عملها البطولي.