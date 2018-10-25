خادم الحرمين يُطلع ” ماكرون ” و ” تيريزا ماي ” بالإجراءات المتخذة بشأن قضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في سوريا واليمن.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة الرئيس الفرنسي على ما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – ، وتصميم حكومة خادم الحرمين الشريفين أن ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع.

من جهته أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًا، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وقد أطلع خادم الحرمين، رئيسة الوزراء البريطانية على الإجراءات التي قامت المملكة باتخاذها والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له خاشقجي.

من جهتها أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.