تزامنًا مع تقلبات الطقس.. توضيح من مدير تعليم الطائف بشأن تعليق الدراسة
على خلفية الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل حول تعليق الدراسة بالطائف بسبب التقلبات الجوية، نفى مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حقيقة تلك الأنباء.
وأكد اللهيبي، أنه لم يتم تعليق الدراسة في المحافظة، وليس هناك صلاحية لإدارات التعليم في التعليق.
وجاء ذلك بعد مطالبات الأهالي بتعليق الدراسة نظراً لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة حتى الآن، وحفاظًا على سلامة الطُلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات الذين يتجهون لمدارسهم خارج المحافظة منذُ ساعة مبكرة فجرًا، ما قد يعرض حياتهم للخطر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36800 ] نشر منذ 48 دقيقة
كفو وبيض الله وجهك
معليك منهم
لو بس هبة نووووود
أشتغلوا هاشتاقات وعلاقيات ملابس
كن الطلاب يداومون بوسط وادي ولا مدرسة بغير سقف
وليتهم يقعدون في بيوتهم لاتم تعليق الدراسة
من الصباح وهم يفترون في الشوارع
ومسوين زحمة عند الكافتريات والبقايل😐
الواقع[ عدد التعليقات: 6538 ] نشر منذ 5 دقائق
حفظ النفس واجب على كل مسلم إذا كان هناك خطورة على حياة أبنائك فلا تنتظر في الأخذ با أسباب الحماية بعد الله فأنت راعي ومسؤول عن رعيتك الحمد لله الان تطورت وسائل كشف الظروف المناخية الصعبة القادمة مثل الأتربة والأمطار معروفة للجميع