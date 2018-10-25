تزامنًا مع تقلبات الطقس.. توضيح من مدير تعليم الطائف بشأن تعليق الدراسة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

على خلفية الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل حول تعليق الدراسة بالطائف بسبب التقلبات الجوية، نفى مدير تعليم الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، حقيقة تلك الأنباء.

وأكد اللهيبي، أنه لم يتم تعليق الدراسة في المحافظة، وليس هناك صلاحية لإدارات التعليم في التعليق.

وجاء ذلك بعد مطالبات الأهالي بتعليق الدراسة نظراً لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة حتى الآن، وحفاظًا على سلامة الطُلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات الذين يتجهون لمدارسهم خارج المحافظة منذُ ساعة مبكرة فجرًا، ما قد يعرض حياتهم للخطر.