بالفيديو.. أمانة الطائف تستعين بـ ” شيولات ” لإزالة البرد

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تزامنًا مع الحالة البردية التي تشهدها الطائف، وتراكم كميات البرد التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية، استعانت أمانة الطائف بشيولات صغيرة لإزالة البرد التي غمرت الشوارع في حي الحلقة الشرقية شمال المحافظة.

وتجاوبت أمانة الطائف مع بلاغات المواطنين بحي الحلقة الشرقية لإزالة كميات البرد الكبيرة بأحد الشوارع التي أعاقت الحركة المرورية وغمرت المركبات في الحي وكشفت عن سوء التصريف لمياه الأمطار بهذا الحي وغيرها من الأحياء المجاورة.

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