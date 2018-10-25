دورتموند وليفربول يكتسحان أتلتيكو مدريد و النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام رياضية، اليوم الأربعاء، نتائج مباريات الأندية في منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهت المباراة التي جمعت النادي الإسباني ” برشلونة ” ونظيره الإيطالي ” إنتر ميلان ” بنتيجة 2-0، فيما اكتسح نادي ” دورتموند ” الألماني، نظيره الإسباني ” أتلتيكو مدريد ” بنتيجة 4-0، فيما حقق النادي الإنجليزي ” ليفربول ” الفوز بأربعة أهداف نظيفة على نظيره الصربي نادي ” النجم الأحمر ” .

فيما تعادل كلا من الفرنسي ” باريس سان جيرمان ” ، ونظيره ” نابولي ” الإيطالي بنتيجة هدفين لكل فريق، وتغلب فريق نادي ” بورتو ” البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف من نظيره الروسي ” لوكوموتيف ” ، وفي النهاية سيطر التعادل السلبي على لقاء التركي ” غلطة سراي ” و نظيره الألماني ” شالكه ” .