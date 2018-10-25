بالفيديو.. ” طلال فلاتة ” : سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت

أماني الغامدي(صدى):

علق الشاعر طلال فلاتة، اليوم الأربعاء، على صورة له ظهر فيها وهو يمسك ورقة مكتوب عليها : لا أحد يتغزل فيني يابنات أرجوكم.

وقال فلاتة خلال مشاركته في برنامج ” طار ق شو “، : تعبت من المعجبات.. سنتين ما اخرج من البيت لانهم آذوني في كل مكان ولا يتركوني بحالي.

وأضاف : سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت، ما حبيت أجرح قلوب العذارى.

وتابع قائلًا : ميزتي الحقيقية هي أشعاري الجميلة وعيوني الحلوة.. أنا رومانسي ما اسمع إلا إليسا وشيرين واروق على أغانيهم، وموصفات فتاة أحلامي أن تكون شاعرة مثلي.

طلال فلاتة جلط مروان في الاستوديو..

تعبت من المعجبات.. سنتين ما اخرج من البيت لانهم آذوني في كل مكان ولا يتركوني بحالي..#طارق_شو#خليجية@tariqalharbi80 pic.twitter.com/5aRIc6a5n8 — خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨