بالفيديو.. ” طلال فلاتة ” : سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت
علق الشاعر طلال فلاتة، اليوم الأربعاء، على صورة له ظهر فيها وهو يمسك ورقة مكتوب عليها : لا أحد يتغزل فيني يابنات أرجوكم.
وقال فلاتة خلال مشاركته في برنامج ” طار ق شو “، : تعبت من المعجبات.. سنتين ما اخرج من البيت لانهم آذوني في كل مكان ولا يتركوني بحالي.
وأضاف : سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت، ما حبيت أجرح قلوب العذارى.
وتابع قائلًا : ميزتي الحقيقية هي أشعاري الجميلة وعيوني الحلوة.. أنا رومانسي ما اسمع إلا إليسا وشيرين واروق على أغانيهم، وموصفات فتاة أحلامي أن تكون شاعرة مثلي.
طلال فلاتة جلط مروان في الاستوديو..
تعبت من المعجبات.. سنتين ما اخرج من البيت لانهم آذوني في كل مكان ولا يتركوني بحالي..#طارق_شو#خليجية@tariqalharbi80 pic.twitter.com/5aRIc6a5n8
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
طلال فلاتة:
سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت، ما حبيت أجرح قلوب العذارى..#طارق_شو#خليجية@tariqalharbi80 pic.twitter.com/5QY5UWuCrR
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
طلال فلاتة:
ميزتي الحقيقية هي أشعاري الجميلة وعيوني الحلوة.. أنا رومانسي ما اسمع إلا إليسا وشيرين واروق على أغانيهم#طارق_شو#خليجية@tariqalharbi80 pic.twitter.com/EUNJrN60Tm
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36800 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوآد
يوآآآآآد أهحود😉
بكر عثمان[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضحكتني وانا زعلان ياخال نفسي اصدق كلامك خلصت علبة بندول وما هضمت معاي بالمرة
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 1 ساعة
تعبت من المعجبات.. سنتين ما اخرج من البيت لانهم آذوني في كل مكان ولا يتركوني بحالي.وأضاف : سيدة أعمال مشهورة طلبتني للزواج ورفضت، ما حبيت أجرح ما حبيت أجرح قلوب العذارى. الله عليك يا وسيم ويا رومانسي طيب ا نت شاعر قلطة ولا فلته مالت عليك وعلي خشك ه ه ه ه ه ه ه ه ه
بشير يعقوب[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 54 دقيقة
ميزتي الحقيقية هي أشعاري الجميلة وعيوني الحلوة.. أنا رومانسي ما اسمع إلا إليسا وشيرين واروق على أغانيهم، وموصفات فتاة أحلامي أن تكون شاعرة مثلي. لا والله هو الا ناقص كل من هب ودب قال انا شاعر قلطة ولا فلته
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله عليك ياشاعر نرشحك النسخة القادمة لشاعر المليون في ابوظبي يا الله ورينا موهبك الشعرية الفذه ياشاعر المليون
ولا تفشلنا هناك ولو فزت لك علي ازوجك وحده سمراء جميلة وشاعرة كمان بالعربي والافريقي