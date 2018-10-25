” التجارة ” تشهِّر بمنشأة عرضت سلعًا غذائية منتهية الصلاحية بالباحة

عادل الحربي (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء بصاحب منشأة تجارية متخصصة في تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الباحة؛ بعد تورُّط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت الوزراة أن ذلك يعد مخالفة؛ تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالباحة، حكم تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.