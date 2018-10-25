الأرصاد تحذر من هطول الأمطار المصحوبة بزخات من البرد على الجوف

علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنقطة الجوف، اليوم الأربعاء، حيث حذرت من هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الحالة ستكون في القريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة، حيث ستستمر الحالة حتى الساعة 22:00غدًا الخميس.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرارهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الاجزاء الساحلية لتلك المناطق، غدًا الخميس