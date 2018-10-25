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بالصور.. نيمار يرسم وشم غريب على ظهره

بالصور.. نيمار يرسم وشم غريب على ظهره
نواف السالم(صدى):

أثار البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال ظهوره بوشم غطى كامل ظهره، ليواصل بهذه الرسمة رسومات يديه.

وبعد اكتمال الرسمة، أوضحت الصورة المتداولة، أن الوشم عبارة عن الرجل العنكبوت ومارفيل.

ويذكر أن نيمار يستعد للمشاركة مع فريقه الفرنسي اليوم أمام نابولي الإيطالي، في مباراة مهمة بدوري أبطال أوروبا..

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 13 دقيقة

قبح الله ذا الشكل ,,

[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 13 دقيقة

قبح الله ذا الشكل ,,

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