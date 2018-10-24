سياسي بارز أدار جلسة مؤتمر مستقبل الاستثمار بحضور ولي العهد.. تعرف عليه

علي القحطاني (صدى):

اهتم العالم بأثره بمتابعة جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم والتي شارك فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

وأدار مؤتمر مستقبل الاستثمار الدكتور باسم إبراهيم وزير المالية الأردني ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأسبق، وهو اقتصادي وسياسي أردني بارز، تولى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 م وحتى أكتوبر 2008، ودرس في جامعة جورج تاون في واشنطن ودرس في مدرسة لندن الاقتصادية .

وحصل الدكتور باسم إبراهيم على الدكتوراه في وقت قياسي، وقدم مجموعة من الدراسات الاقتصادية الهامة بشأن مستقبل الاقتصاد الأردني، وعمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة وشغل منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الأردني في الفترة ما بين 1992 و 1996 ومدير الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي بين 1999 و2001.

كان ” إبراهيم ” وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و 2005 ووزير المالية الأردني خلال العام 2005 ، وعيّن مديرًا لمكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بين العام 2006 و 2007 ، كما عيّن عام 2008 كعضو في مجلس إدارة كلية دبي للإدارة الحكومية، وعيّن 2010 كأمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وعيّن 2011 كعضو في مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

و في عام 2010 تم منحه مقعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للزمالة الزائرة في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة كما عيّن عضو في مجلس أمناء جامعة القدس في فلسطين 2014 وحاز عددًا من الأوسمة وهو عضو المجالس الاقتصادية