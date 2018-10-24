إثراء اليوم الأخير للبرنامج العلمي لأسبوع الخدمات المساندة بأساتذة جامعة أم القري

محمد السعران(صدى):

شهد اليوم الأخير للبرنامج العلمي لأسبوع الخدمات المساندة في نسخته التاسعة والذي نظمته إدارة الخدمات المساندة بمستشفى النور التخصصي بشعار (رؤية مستقبلية للسلامة والصحة المهنية) تواجد نخبة من أساتذة جامعة أم القرى ساهموا في إثراء برنامج اليوم الأخير للبرنامج العلمي المعتمد من قبل هيئة التخصصات الصحية بــ(20) ساعة تعليم مستمر حيث بدأت فعاليات اليوم بمحاضرة للدكتورة / سحر محمد على الأستاذ المشارك بكلية التمريض جامعة أم القري عن إدارة الكوارث والأزمات اشتملت على مفهوم الازمة ، وإدارة الازمات والإدارة بالأزمات، الازمة والكارثة تصنيف الازمات ، أسباب نشوء الازمات، تشخيص الأزمات، اتخاذ القرارات والخطاب الإعلاني للأزمة تلاها محاضرة للأستاذ المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة / سحر منصور لماضة تهدف إلى مكافحة العدوى في المنشآت الصحية (نظافة اليدين ) وتشتمل على تعريف بمعنى عدوى المنشآت الصحية وعوامل الخطورة التي تؤدى إلى عدوى المنشآت، دور المريض وعائلته في الحد من عدوى المنشآت، هل يتعرض الفريق الصحي لعدوى المنشآت أهمية نظافة الايدي في منع عدوى المنشآت الفرص الخمسة لتطهي الأيدي ـ كيفية نظافة الأيدي. بينما قدمت الأستاذ المشارك بكلية التمريض الدكتورة متال حسن أبو المجد محاضرة عن أثر الضغوط في المنشآت الصحية على الصحة العامة المهنية وطرق التكيف معها وهدفت المحاضرة الى التعريف بضغوط العمل التي تواجه العاملين بالقطاع الصحي وأسباب ضغوط العمل واثر الضغوط النفسية على صحة الفرد استراتيجيات فعالة للتكيف مع ضغوط العمل في المنشآت الصحية نمط الحياة الصحي الشامل ومن كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى قدم الأستاذ المشارك الدكتور/ محمد عبد المنعم المدبولي محاضرة عن سلامة الغذاء ومن القطاع الصحي القى الأستاذ /عبدالرحمن الصعب محاضرة عن الحماية الاشعاعية والاستاذة/ صالحة الشيخ محاضرة عن الأهداف العالمية لسلامة

ويعتبر البرنامج العلمي المقدم والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية بــ (20) ساعة تدريب مستمر هو أحد أهم الفعاليات التي يتميز بها أسبوع الخدمات المساندة ومدته ثلاثة أيام وتتخلله المحاضرات الأكاديمية وورش العمل والتدريب على المهارات ويعتبر اول أسبوع علمي على مستوى المملكة سلط الضوء على السلامة والصحة المهنية بداية من العام 1427هـ وتطور البرنامج على مدى السنوات الماضية، وسلط الضوء وتطورت معه المواضيع الرئيسية للبرنامج واستطاع استقطاب محاضرين على مستوى عالي من أستاذة الجامعة في تخصصات السلامة والصحة المهنية .

هذا وقد أشاد المحاضرين بقوة البرنامج وعبروا عن سعادتهم في أن كونهم جزءً من هذا البرنامج الرائع وهو يدخل دورته التاسعة مؤكدين على قوة إعداد برنامج هذه السنة والتي ساهمت بنجاحه مثمنين الدور الكبير لإدارة النور التخصصي والجهود المخلصة التي تقوم بها إدارة الخدمات المساندة في تنويع وتطوير البرامج المعدة للأسبوع عام بعد عام.