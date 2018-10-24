جمعية المودة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية في جدة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة جدة.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة كالتالي: أخصائي علاقات عامة: درجة البكالوريوس في تخصص علاقات عامة، أو شهادة الدبلوم أو الثانوية العامة مع وجود خبرات سابقة.

وأخصائي تنمية موارد مالية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال، ومع جود خبرات سابقة، ومحاسب مالي: درجة البكالوريوس في تخصص محاسبة، أو شهادة الدبلوم مع وجود خبرات سابقة.

وأشارت الجمعية إلى أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]، لافتة إلى أن أخر موعد للتقديم في تاريخ 31 أكتوبر 2018م.