البحرين: ضبط شخصين حصلوا على أموال قطرية للتأثير في الانتخابات

المنامة(صدى):

تداولت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، إعلان مملكة البحرين، عن إيقاف شخصين بحرينيين، بعد تلقيهما أموالا من شيخ قطري، وذلك للتأثير في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد.

جاء ذلك عقب ما بيّنته تحريات إدارة المباحث الجنائية، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ ورد إليها، بشأن التحريات من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وأشارت ” النيابة العامة البحرينية ” ، إلى ثبوت تلقيهما أموالا من المدعو ” عبد الله بن خالد آل ثاني ” الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا ” وبلغت قيمة الأموال التي ضبطت بحوزتهم 12 ألف دينار بحريني و 500 ريال قطري ” .