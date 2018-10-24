البحرين: ضبط شخصين حصلوا على أموال قطرية للتأثير في الانتخابات
تداولت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، إعلان مملكة البحرين، عن إيقاف شخصين بحرينيين، بعد تلقيهما أموالا من شيخ قطري، وذلك للتأثير في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد.
جاء ذلك عقب ما بيّنته تحريات إدارة المباحث الجنائية، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ ورد إليها، بشأن التحريات من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت ” النيابة العامة البحرينية ” ، إلى ثبوت تلقيهما أموالا من المدعو ” عبد الله بن خالد آل ثاني ” الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا ” وبلغت قيمة الأموال التي ضبطت بحوزتهم 12 ألف دينار بحريني و 500 ريال قطري ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2198 ] نشر منذ 1 ساعة
لعنكم الله ياسفلة
تبيعون وطنكم لأشخاص سفلة اخزاكم الله وذلكم فوق الذل الذي انتم بة
راشد[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 54 دقيقة
قطرائيل دويله خبيثه مغرر بالكثير من ابناء العرب بالمال ورئيس الدول الاوربيه بسبب ضعفها وعدد اهتمام الدول ألعربيه والأجنبية بها فهي مثل المريض النفسي دائم الجلوس لوحدها منبوذه هذا سبب دفعها رشاوي بمبالغ طائله كل شخص له عندهم سعر حسب أهميته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 52 دقيقة
يهبا ويخسا كل خاين لبلده ، ولو اعطي اموال قارون ،،
,, وشعاد غمرة آلاف من الدنانير والريالات ,,
,, وافي الاصل لايمكن مايخون ,,