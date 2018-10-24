نشر : منذ 2 ساعتين 1٬034 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. الضجة الإعلامية العالمية حول مقتل خاشقجي تبدو إلى انحسار الوسوم:السعودية
سعود[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 23 دقيقة
حقيقه واضحه من عمل الضجه هم من قتل الخاشقجي مقتله بين هؤلاء الدول ولهم يد في قتله قطر تركيا امريكا لعمل كمين فاضح لسعوديه هم من خطط و تامر على قتله هم المستفيدين لتستر عليهم وعلى فضائحهم وخيانتهم لسعوديه المنحط و الحقير سعد الفقيه لم يتعرض لاذا ومعه النذل المسعري والجبان الخاىن غانم الدوسري السعوديه لاتلاحق المعارضين المعارضين ابنائهم بالسعودين طلاب مدارس وموظفين بمناصب