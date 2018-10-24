بالفيديو: أصوات أبواق مرعبة في سماء صعيد مصر.. وداعية إسلامي يعلق

القاهرة(صدى):

تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” لظاهرة أصوات مرعبة تصدر في سماء مصر، وخاصة في مدينة سوهاج.

وعلق داعية إسلامي يدعى حسن علي قائلا: ” أصوات في السماء فظيعة.. استر يا رب.. اقتربت الساعة “.

وتناقلت مجموعة من مقاطع الفيديو لمثل هذه الأصوات على الإنترنت، ويطلق عليها ” أبواق السماء “، وهي مثل أي ظاهرة جديدة يشهدها العالم.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتباينت الآراء بشأنها، حيث قال بعض النشطاء، إن هذه الأصوات تشبه أصوات ” النفخ في البوق “، أو صوت ” هديرا ماء “، ويرى البعض أن هذه الظاهرة بأنها علامة من علامات يوم القيامة، فيما سخر البعض من أن تكون أصوات قدوم كائنات فضائية.

فيما نشر في موقع ” ديسكفري “، العلمي مقالاً بشأن الموضوع عام 2012، يوضح أن كوكب الأرض يصدر أصواتا بصورة طبيعية، لكنها دون مستويات التردد المسموع لدى الإنسان، مشيرا إلى أن الطبيعة مليئة بالـ”الضجيج الخلفي”، الذي يعتبر أمواجا صوتية متنوعة من مصادر مختلفة، قد تنتقل لمئات الأميال.