” التعليم ” تُعلق على فيديو تواجد طالبات بمبنى تحت الإنشاء بالقصيم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

علقت إدارة تعليم القصيم، اليوم الأربعاء، على مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة من الطالبات بالمرحلة الابتدائية يدخلن لمبنى قيد الإنشاء، يقع أمام مدرستهن بحي النهضة ببريدة.

وأكدت إدارة التعليم على أن ترك الطالبات دون مراقبة أثناء خروجهن وركوبهن الباص المخصص يعد مخالفة تستوجب المساءلة، قائلة : نرحب بالملاحظات والتفاعل الإيجابي مع القضايا التعليمية.

وأضافت: هذه الصورة ليست إيجابية وتمثل حادثة فردية لا تعطي الانطباع عن انضباطية أكثر من 1700 مدرسة للبنات، ونشكر كل من تواصل وتفاعل.