” الهلال الأحمر ” بمحافظة جدة يرفع مستوى الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله احمد ابوزيد بناء على ماورد من تحذير من هيئة للارصاد وحماية البيئة بهطول الامطار رفعت هيئة الهلال الاحمر بالمحافظة مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وتوقعات هطول الأمطار على المحافظة، والتي من المتوقع ارتفاع عدد الحوادث .

كما أكد أبوزيد أن الهيئة رفعت من استعداداتها في كافة مراكز المحافظة، تأهباً لأي طارئ استعداداً لتفعيل خطة الطورئ للامطار والسيول مع الجهات ذات العلاقة اذا دعت الحاجة لذلك .

كما شددت الهيئة على ضرورة الاتصال المبكر على الرقم الموحد 997 عند حدوث أي طارئ.