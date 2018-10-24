بعد زواج 6 أشهر.. فتاة تطلب الخلع: ما زلت عذراء

القاهرة(صدى):

رفعت ربة منزل دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فى مصر، بعد زواج استمر 6 أشهر، للخلع من زوجها، قائلة: ” رغم مرور أكثر من 6 أشهر على زواجنا ما زلت عذراء ” .

وأوضحت الفتاة: ” كان دائمًا ومنذ الليلة الأولى يتهرب مني، وعندما حاولت مساعدته بدأ في سبي وضربي، وكنت أتحمل احترامًا له ولظروفه ” ، مضيفة: ” طفح الكيل عندما انهال علينا أهله بأسئلة حول تأخر الإنجاب ” ، فما كان منه إلا أن قال: ” مراتي عندها مشكلة في الخلفة وبحاول أعالجها.. المشكلة عندها هي السبب . ”

وأكدت الزوجة أنها حاولت إقناعه بالذهاب لطبيب لكنه رفض، وكان يرفض طلاقها أيضًا، وبعد رفض الزوج لتلقي العلاج والطلاق، غادرت مي منزل الزوجية غاضبة وصارحت أسرتها عن سبب عدم حملها.

واختتمت قائلة: ” أخاف ألا أقيم حدود الله ” ، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء.