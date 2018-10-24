بالفيديو..حلق شعر عريس بعد طلبه المهر من عائلة عروسه
تعرض شاب في إحدى الولايات الهندية، لحلق جزء من شعره بعد رفضه الزّواج من عروسه بسبب عدم دفع المهرِ له.
وقالت مصادر إن العريس طالب من عائلة العروس مهراً عبارة عن دراجة نارية وسلسلة ذهبية، لكنّ عائلة العروس رفضت، وبالتالي رفض العريس الزواج، مما أدّى ذلك إلى اختطاف عائلة العروس للعريس، وحلقت جزءاً من شعره.
وأكدت جدة العروس على أننّ العريس طلب المهر قبل 5 أيام من الزفاف فقط، وزعمت أنّها لا تعرف من الذي حلق رأسه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33423 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه يستاهل يبغون يزوجونه. ويطالب بالمهر
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4386 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه عندهم البنت تدفع المهر يادافع البلاء
والله اعنس ولااعرس على ها الوجه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33423 ] نشر منذ 55 دقيقة
احسن حاجه انهم حلوا شعره ان كان فيه قمل والى قردان وإلى قذان. يكونا فكونا عنه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17202 ] نشر منذ 19 دقيقة
هههههههههه يا حرام
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, اضحك الله سنك يااخت لست محرومه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56747 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه ,,
,, اضحك الله سنك يااخت لست محرومه ,,