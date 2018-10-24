بالفيديو..حلق شعر عريس بعد طلبه المهر من عائلة عروسه

نيودلهي(صدى):

تعرض شاب في إحدى الولايات الهندية، لحلق جزء من شعره بعد رفضه الزّواج من عروسه بسبب عدم دفع المهرِ له.

وقالت مصادر إن العريس طالب من عائلة العروس مهراً عبارة عن دراجة نارية وسلسلة ذهبية، لكنّ عائلة العروس رفضت، وبالتالي رفض العريس الزواج، مما أدّى ذلك إلى اختطاف عائلة العروس للعريس، وحلقت جزءاً من شعره.

وأكدت جدة العروس على أننّ العريس طلب المهر قبل 5 أيام من الزفاف فقط، وزعمت أنّها لا تعرف من الذي حلق رأسه.