بالصور.. نتيجة لاستمرار حالة الطقس السيء أهالي الطائف يطالبون بتعليق الدراسة غدًا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تزايدت مطالبات الأهالي بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، بتعليق الدراسة ليوم غدٍ ” الخميس ” حفاظًا على سلامة الأبناء من الطُلاب والطالبات، والمعلمون والمعلمات الذين يتجهون لمدارسهم خارج المحافظة منذُ ساعة مبكرة فجرًا، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

يأتي ذلك في إطار التحذيرات والتنبيهات المستمرة التي تطلقها هيئة الأرصاد، لاستمرار حالة البردية وهطول الأمطار على كافة مناطق المحافظة، بالإضافة تحذيرات الدفاع المدني للمواطنين بالابتعاد عن بطون الأودية والتي تصبح أماكن تجمع السيول وتتحول لمستنقعات تهدد حياة المواطنين.

وفعّلت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، خطتها في الحالات المطرية، وذلك بنشر دوريات السلامة ” التدخل السريع ” ، ومساندتها بأطقم الإنقاذ والمعدات في مواقع هطول الأمطار.

وباشرت فرق الدفاع المدني، عددًا من البلاغات منها إنقاذ عدد ” 2 ” شخص ، والتعامل مع عدد “2 ” سيارة محتجزة، ولم ينتج حتى ساعته خسائر في الأرواح، ولا زال التنسيق جاريًا مع أمانة محافظة الطائف للتعامل مع تجمعات المياه.