وظائف شاغرة في مجموعة عصام قباني

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، وأبها، وخميس مشيط ” .

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مصفف أرفف (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف)، محاسب فرع (أبها، وخميس مشيط)، بائع معرض (أبها، وخميس مشيط)، كاشير معرض (أبها، وخميس مشيط).

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