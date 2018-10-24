ماذا قال ” الحريري ” عن مشاركة المرأة اللبنانية في الحكومة؟

بيروت(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد البحرين أن الحكومة الجاري تشكيلها في لبنان ستكون حكومة وفاق وطني، تتجاوب مع حاجات كل المواطنين اللبنانيين، ملمحاً إلى أن تشكيلها سيكتمل قريباً.

ومازح ” الحريري ” الحضور في جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار قائلا: ” إن المرأة اللبنانية إذا تسلمت مقاليد الأمور في لبنان سيكون أفضل “، في إشارة واضحة تنم عن ثقته بقدرات المرأة اللبنانية في تسيير الأمور العامة، وربما أيضاً للتعبير عن عدم رضاه عن تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الآن.

وتابع ” الحريري “: ” إن الحكومة اللبنانية هي حكومة عمل وحكومة استعادة المواطن ثقته بحكومته”، وأَضاف: “لا يمكننا اليوم أن نحكم كما كنا نحكم في السابق، وثمّة قوانين تحتاج إلى عملية تحديث “.

وأضاف أنّ ” دور المرأة سيكون كبيراً في هذه الحكومة الجديدة كما أنّها ستضم شباباً وتكنوقراط”، مضيفاً أنّ “الحكومة المقبلة ستكون صورة عن مجلس النواب الجديد الذي أقرّ كلّ القوانين الضرورية “.