تدشين المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في مدارس تعليم الرياض الابتدائية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في المدارس الابتدائية وذلك بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمسرح مدارس البيارق الأهلية وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة عن الأسنان وأهمية المحافظة عليها وإكساب الطلبة مهارات الوقاية من أمراض الأسنان وإشراك الأسرة في غرس السلوكيات الصحية لدى النشئ وتستهدف طلاب المدارس الابتدائية والكوادر التعليمية في المدارس عامة مع التركيز على المرشد الصحي وأسر الطلاب.

وتأتي هذه المبادرة في عامها الثالث حيث استفاد منها للعام الماضي 1438-1439هـ حوالي(226843) طالب وطالبة من (842) مدرسة وتمت استفادة (19187) طالب وطالبة من تطبيق الفلورايد.

هذا وأوضح مساعد مدير عام الخدمات العلاجية بوزارة الصحة الدكتور سطام الشيحة أن هذه المبادرة تأتي للارتقاء بمعارف الطلاب عن الأسنان وأهميتها وسبل وقايتها وذلك لتحقيق الأهداف الوطنية بخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان .

من جهته قال مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرياض الدكتور حمد الهاجري أن المبادرة تشتمل على مجموعة فعاليات ستقدم في المدارس من ضمنها إلقاء محاضرات توعوية للطلاب ودورات تدريبية للمرشدين الصحيين بالمدارس والتوعية بكيفية تطبيق مادة الفلورايد الموضعي لطلبة المرحلة الابتدائية وتفعيل استخدام فرشاة الأسنان للطلبة بالمدرسة ومتابعتهم من قبل أولياء أمورهم.

من جهته قال مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي أن هذه الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الصحة مهمة جداً وهي تمثل التكامل بين الوزارتين للتغلب على تسوس الأسنان وذلك بوضع الخطط الاستراتيجية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أطفالنا.

كما ذكرت المشرفة على المبادرة الدكتورة لمياء القحطاني أن هذه المبادرة رائدة في مجال تعزيز صحة الفم والأسنان في المجتمع المدرسي حيث ستسهم بإذن الله في زيادة الوعي بأهمية الأسنان ووقايتها وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال وتتماشى وتلبي تطلعات الرؤية الطموحة لبلادنا الحبيبة 2030 الجدير بالذكر أن الحفل تم بحضور مديرة مكتب التعليم بالروابي الأستاذة فاطمة الحكمي .