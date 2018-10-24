” الحج والعمرة ” مذكرتي تفاهم مع شركتي ساب وسيسكو لتطوير خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن

سعيد العجل(صدى):

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، في إطار السعي نحو استثمار أفضل الوسائل والأساليب التقنية المتاحة في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتأتي مذكرات التفاهم الموقعة برعاية الهيئة العامة للاستثمار ضمن مبادرة ” استثمر في السعودية ” ، والتي تم إطلاقها كجزء من برنامج التحول الوطني بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، سعياً إلى دعم وزيادة الوعي بالفرص الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين المحليين والإقليمين والدوليين.

ووقع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن المذكرة الأولى مع شركة ” إس أي بي ” الألمانية، لتطوير تقنيات سحابة مبتكرة لتحويل العمليات المطلوبة، والتي مثلها نائب الرئيس والمدير العام لجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ” إس ايه بي ” السيد ستيف تزيكاكيس، بينما وقع معالي الوزير المذكرة الثانية مع المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية سلمان فقيه، بهدف المساهمة في تعزيز البنية التحتية والخدمات الرقمية لوزارة الحج والعمرة.

وسيؤدى التوجه نحو استخدام خدمات الحوسبة السحابية إلى تقليل تكلفة تكنولوجيا المعلومات الحكومية إلى نحو 25 غلى 50 في المئة لما توفره من تقنيات ومرونة عالية في استخداماتها.

من جهته، قال معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن: ” إن التحول الرقمي يتماشى مع رؤية 2030 لجعل الحجاج ينعمون برحلة من السلام والهدوء، ومع نمو عدد الحجاج بشكل مطرد، يمكننا الارتقاء بالأنظمة السحابية لتعزيز عملياتنا، وهذا بدوره سيساعد على تحسين فعالية كل من موظفينا والبنية التحتية، من أجل تحسين تجربة السفر للجميع ” .

وتسعى وزارة الحج والعمرة من خلال مذكرتي التفاهم للتحول الرقمي إلى تطوير منظومة العمل الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة بما يحقق السرعة والمرونة في الحصول على الخدمات والوصول إلى المعلومات وفق أفضل المعايير التقنية والأمنية المتبعة في هذا المجال، إذا سيتم استخدام منصة رقمية سحابية تتيح توحيد جميع البيانات المتعلقة بالحج، باستخدام تقنية ” إس إي بي ” ، وبالتعاون مع مختلف وكالات السفر في جميع أنحاء العالم فضلاً عن توفير إمكانية حصول الوزارة على كامل احصاءات تجربة السفر للحجاج في حينها، الأمر الذي سيتيح تحسين إدارة الحشود، والنقل، وتقديم وتنظيم الخدمات اللوجستية، مع ضمان صحة وسلامة الحجاج في جميع الأوقات.

بدوره، قال مدير عام شركة ” إس إي بي ” السعودية خالد الصالح: ” من خلال استخدام حلولنا في الوقت الفعلي وتحليلات الأنظمة السحابية، يمكن لوزارة الحج والعمرة تعزيز عمليات السفر، وتحسين طرق النقل، ودعم الدفعات الرقمية لأكثر من مليوني حاج من 168 بلداً يصلون إلى مكة المكرمة كل عام ” ، وأردف قائلاً “يسعدنا أن نلعب دورًا هامًا دعم وزارة الحج والعمرة في توفير تجربة سفر وزيارة آمنة ومريحة ” .

وكانت شركة ” إس إي بي ” قد التزمت في وقت سابق من هذا العام باستثمار 285 مليون ريال سعودي (76 مليون دولار أمريكي) على مدى أربع سنوات لإنشاء مركز رقمي لوزارة الحج والعمرة.

يذكر أن عدد الحجاج بلغ نحو 2.3 مليون حاج خلال العام الحالي فيما تهدف رؤية 2030 إلى رفع الطاقة لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من ثمانية ملايين إلى 30 مليون معتمر من خلال تسهيل إجراءات طلب التأشيرات وإصدارها وصولاً إلى أتمتتها وتطوير الخدمات الإلكترونية المتعلقة برحلة المعتمرين، وتوسيع نطاق الخدمات المتوافرة لهم ولعائلاتهم ليستمتعوا برحلة متكاملة.