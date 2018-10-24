شاهد.. الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

هطلت اليوم الأربعاء أمطار على الكعبة المشرفة وسط سعادة واستبشار من المعتمرين والزوار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظة هطول الأمطار على الكعبة المشرفة، ولم تمنع الأمطار الطائفي من أداء طوافهم في أجواء روحانية.