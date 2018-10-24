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شاهد.. الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار

شاهد.. الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار
نايف السالم(صدى):

هطلت اليوم الأربعاء أمطار على الكعبة المشرفة وسط سعادة واستبشار من المعتمرين والزوار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظة هطول الأمطار على الكعبة المشرفة، ولم تمنع الأمطار الطائفي من أداء طوافهم في أجواء روحانية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله أكبر لا إله إلا الله ، سبحان الله العظيم هذه رحمة رب العالمين يستاهلون هذه رحمة مباركة عظيمة.

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