شاهد.. الكعبة المشرفة تغتسل بمياه الأمطار
هطلت اليوم الأربعاء أمطار على الكعبة المشرفة وسط سعادة واستبشار من المعتمرين والزوار.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظة هطول الأمطار على الكعبة المشرفة، ولم تمنع الأمطار الطائفي من أداء طوافهم في أجواء روحانية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36776 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب لك الحمد من المغرب والمطر يصب
الى الآن
والجو روووووووووووووووعه😍😍😍
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله أكبر لا إله إلا الله ، سبحان الله العظيم هذه رحمة رب العالمين يستاهلون هذه رحمة مباركة عظيمة.