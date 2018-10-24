سمو ولي العهد يلتقي رئيس العمليات الدولية في شركة سكس فلاقز

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم، رئيس العمليات الدولية في شركة ” سكس فلاقز ” ديفيد ماكلابيس، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد تونسي، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والسيد مايكل ريننجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون في الجانب الترفيهي، والتأكيد على أن ترتقي نتائج التعاون في مشروع القدية إلى الطموحات المأمولة.