” الأزمات والكوارث ” يحذر من تقلبات الجو في 6 مناطق بالمملكة
يهيب مركز الأزمات والكوارث بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك نظرًا لتعرض محافظات ومراكز المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضح المركز أن ذلك يؤدي إلى إثارة الأتربة، والغبار، وتدني في الرؤية، ويشمل المناطق التالية: جدة – العاصمة المقدسة – بحرة – الجموم ذهبان – عسفان – ثول.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1002 ] نشر منذ 36 دقيقة
يارب ارحمنا برحمتك العظيمة ، اللهم أحمي أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة من كل مكروه اللهم آمين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33418 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33418 ] نشر منذ 27 دقيقة
ما يجي من الله إلى كل خير يازين المطر ويازين ريحته وشكله وصوته ورعده وبرقه. وكل شي فيه