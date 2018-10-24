” الأزمات والكوارث ” يحذر من تقلبات الجو في 6 مناطق بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

يهيب مركز الأزمات والكوارث بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك نظرًا لتعرض محافظات ومراكز المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضح المركز أن ذلك يؤدي إلى إثارة الأتربة، والغبار، وتدني في الرؤية، ويشمل المناطق التالية: جدة – العاصمة المقدسة – بحرة – الجموم ذهبان – عسفان – ثول.