ضاحي خلفان‏.. هدف الحمدين تدمير المنطقة وهدف محمد بن سلمان تعميرها

طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” هدف الحمدين تدمير المنطقة، وهدف ” محمد بن سلمان ” تعمير المنطقة، اتجاه معاكس على أرض الوطن العربي ” .

وأضاف ” خلفان ” ، في تغريدته: ” إذا أعجبنا بمحمد بن سلمان يا أهل قطر، فنحن على حق، رجل كما يملك القدرة على قوة الخطاب له رؤية تسحر الألباب، نسأل الله له التوفيق والنجاح ” .

جاءت تلك التغريدات عقب التصريحات التي أعلنها سمو ولي العهد ” محمد بن سلمان ” ، خلال كلمته التي ألقاها بأحد فاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” .