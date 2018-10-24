ضاحي خلفان.. هدف الحمدين تدمير المنطقة وهدف محمد بن سلمان تعميرها
نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأربعاء، مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” هدف الحمدين تدمير المنطقة، وهدف ” محمد بن سلمان ” تعمير المنطقة، اتجاه معاكس على أرض الوطن العربي ” .
وأضاف ” خلفان ” ، في تغريدته: ” إذا أعجبنا بمحمد بن سلمان يا أهل قطر، فنحن على حق، رجل كما يملك القدرة على قوة الخطاب له رؤية تسحر الألباب، نسأل الله له التوفيق والنجاح ” .
جاءت تلك التغريدات عقب التصريحات التي أعلنها سمو ولي العهد ” محمد بن سلمان ” ، خلال كلمته التي ألقاها بأحد فاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” .
وائل المبحوح[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
وهدف ضاحي خرفان النفاق والكذب والدجل ومسح الجوخ
دم المبحوح في رقبتك أنت ومعازيبك يا خائن ياعميل الموساد يامن تواطئتم مع الموساد وسمحتوا لهم بدخول الفندق وقتل المبحوح ثم المغادرة بسلام
القتله يحبون بعضهم بعضا ويدافعون عن بعضمهم لانهم ينتمون الى ذات الفصيلة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36784 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوةالا باالله
تعليق1
من كثر النباح والنهيق
صار أسمك مبحوح
تعبتو من النباح والنهيق ياأبناء المتعه
وخلايا الكلاب
ورجعتوا للكتابة
وبكرة تجف أقلامكم وترمون في المزبلة
مزبلة التاريخ😐
ابو بكر المحضار محاظفة المهرة[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 ساعات
قاتل يدافع عن قاتل