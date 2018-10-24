بالصور.. الشباب يواصل استعداداته لمباراة القادسية

نواف السالم(صدى):

أجرى لاعبو فريق نادي ” الشباب ” ، اليوم الأربعاء، تدريباتهم المسائية تحت قيادة الروماني ” ماريوس سوماديكا ” ، على ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لملاقاة فريق ” القادسية ” يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للأندية المحترفة.

واستهل ” سوماديكا ” ، مرانه قبل الأخير بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب اللياقة ” ماركال ” ، عقب ذلك طبق اللاعبون التدريبات الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، ثم تقسيمة تكتيكية ركز منها على تطبيق النهج التكتيكي، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساس التي ستشارك في اللقاء، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات .

ويعقد مدرب الفريق ” ماريوس سوماديكا ” ، غدًا الخميس مؤتمر صحفي بمقر المركز الإعلامي، وبمشاركة اللاعب ” محمد سالم ” ، وذلك للحديث عن لقاء الفريق أمام ” القادسية ” يوم الجمعة المقبل.