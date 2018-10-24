رفع العلم الصهيوني وإطلاق النشيد الإسرائيلي خلال بطولة دولية بقطر

ماجد محمد(صدى):

أكد موقع القناة السابعة الإسرائيلي عزوف قطر لأول مرّة ببطولة العالم لألعاب القوى المقامة على أرضها، النشيد الوطني لإسرائيل في حال حصول الفريق الإسرائيلي الرياضي على الميدالية الذهبية ببطولة العالم.

وأضافت القناة السابعة أن فريق الجمباز الإسرائيلي سيشارك لأول مرة أيضا بزي رياضي يحمل علم بلاده إسرائيل، وسيشارك فريق الجودو الاسرائيلي بمسابقة جراند سلام للألعاب الرياضية في قطر خلال الأيام المقبلة، بحضور وزيرة الرياضة ميري ريجيف.

وكان الاتحاد الدولي للجودو قد أجرى العديد من الاتصالات بالدولة بشأن بحث رفع علم ” إسرائيل “، وإطلاق ” النشيد الإسرائيلي ” خلال البطولة الدولية