بالصور.. حملة رقابية تنفذها بلدية رجال ألمع وتصادر كميات من المواد الغذائية الفاسدة

محمد السعران(صدى):

قامت بلدية رجال ألمع بحملة رقابية مكثفة ضمن برنامج ” غذاؤكم أمانة ” ، شملت المطاعم والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية وعدد من المناشط المتعلقة بصحة المستهلك، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بتطبيق الإشتراطات الصحية في أماكن إعداد المأكولات وحفظها .

وضبطت البلدية العديد من المخالفات للإشتراطات الصحية شملت تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض مواد منتهية الصلاحية، وسوء أدوات التحضير، وسوء التهوية بأماكن إعداد الأطعمة، وعدم صلاحية بعض المواد للإستهلاك الآدمي ، حيث تم مصادرة 30 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك ، إضافة إلى إغلاق 11 محلاً مخالفاً وإنذار 19 آخرين.

وبينت البلدية , أن الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية تأتي ضمن أعمالها في مجالات صحة البيئة والأسواق، موضحةً أنها طبقت الغرامات الرادعة بحق المخالفين دون التهاون مع التجاوزات التي تمس صحة المستهلك، مع إدراج من تتكرر لديهم المخالفات ضمن برنامج المتابعة المستمرة والإغلاق للمنشأة في حال عدم التجاوب.

وأشارت وكالة الخدمات, إلى أن أعمالها الرقابية مستمرة على مدار اليوم من خلال برنامج للعمل على فترتين صباحية ومسائية لضمان إستمرار أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية .