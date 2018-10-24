تعرف على جبل طويق الذي شبه به ولي العهد همة السعوديين

علي القحطاني(صدى):

” همة السعوديين كجبل طويق ” هكذا وصف الأمير محمد بن سلمان الشعب السعودي إشارة إلى عزيمتهم القوية و أن استشرافهم للمستقبل يتعالى ليصل قمة تلك الجبال.

وجبال طويق هي أحد المعالم الطبيعية الشهيرة بالمملكة، وتقع في قلب نجد وسط هضبة ضيقة تمتد إلى مسافة 800 كيلومتر تستطيل مثل طموح السعودية الجديدة ومنهجها الراسخ في مواجهة التحديات والصعاب.

ويمتد جبال طويق من حدود القصيم الجنوبية شمالاً حتى وادي الدواسر وصولاً إلى صحراء الربع الخالي، فجاءت إشارة ولي العهد إلى الهضبة والصحراء تأكيداً على إصرار السعودية على ثوابتها المعروفة والعبور على الأقواس والأطواق التي تختلقها قوى وأطراف معلومة أمام حركة السعوديين إلى المستقبل وعبور العوارض.

ومن المصادفة أن ذات الجبل يحمل اسم ” العارض ” في شكل قوس يمتد إلى الغرب ليرتفع عن المنطقة التي تحيط به بمقدار 100-250 متراً منحدراً بشكل تدريجي على وادي حنيفة القريب من العاصمة السعودية الرياض.

ويتميز الجبل بطبيعته الجغرافية الصعبة، وصخوره الفولاذية ذات الحواف الخطيرة وبرغم طبيعته القاسية ظل جبل طويق مزاراً للسياح والشغوفين بالطقس المعتدل والفضاء الواسع الممتد.

اقرأ ايضا: