توصيات بتطوير قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة المويه

حسين العلي(صدى):

أوصى مجلس التنمية السياحية بمحافظة المويه بتكوين فريق عمل برئاسة المهندس عبدالله العتيبي وعضوية عدد من أعضاء المجلس لبحث إمكانية تطوير المنطقة المحيطة بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالمويه القديم وتقديم نتيجة الدراسة للمجلس في جلسته القادمة .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التنمية السياحية بمحافظة المويه في جلسته الثانية للسنة الأولى من الدورة الثانية برئاسة محافظ المويه رئيس المجلس قباس بن وصل الله الحارثي.

كما أوصى المجلس بتوجيه مسؤول حماية الآثار بالمحافظة الى متابعة إيصال التيار الكهربائي لموقع مقلع طمية إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية لتنمية القطاع السياحي بالمحافظة لاسيما في مجال السياحة البيئية الذي تعتبر المحافظة من أغنى محافظات المنطقة بوجود تلك المواقع الأثرية .

ومن جهته أكد المحافظ رئيس المجلس ضرورة تضافر الجهود من قبل القطاعات الحكومية المعنية من جهة وأبناء المحافظة من جهة أخرى للنهوض بمستوى الخدمات السياحية والترفيهية بالمحافظة وتفعيل دور تلك الجهات نحو تطوير المجال السياحي والاستفادة من المقومات والمعطيات المتوفرة .

ومن جهة أخرى ترأس محافظ المويه قباس الحارثي محافظة المويه اللقاء التعريفي لملتقى مكة الثقافي للتأكيد على أهمية موضوع هذا العام ؛ تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة” . وقد حث المحافظ المشاركين في الاجتماع على ضرورة تفعيل موضوع العام من خلال تقديم المبادرات في المواعيد المقررة لها وتسليمها للجهة المسؤولة عن التنسيق مع مجلس الملتقى للمساهمة الفاعلة في تقديم مايحقق أهداف الملتقى وتوجهاته