مصرع الحارس السابق لـ ” صدام حسين ” بتركيا

أنقرة(صدى):

أعلنت ” وسائل إعلام ” تركية، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية عثرت على جثة الحارس السابق للرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” ميتًا في منزله بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” التركية، أن الأهالي عثروا على الحارس السابق ” عدنان جيري شمائل ” 68 عامًا، ميتًا في منزله بشانلي أورفا، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تولت التحقيق في الأمر، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لا زال مجهولا، ومن المنتظر الكشف عنه بعد تشريح الجثة.

والجدير بالذكر أن ” عدنان ” انتقل للإقامة في تركيا، وتحديدًا في شانلي أورفا، بعد إعدام الرئيس العراقي الراحل عام 2006.