السيول الشديدة تجرف مركبة بوادي المغمس

نايف السالم(صدى):

اجتاحت السيول الشديدة مركبة بوادي المغمس الواقع شرقي منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، تمكن قائدها من النجاة، بعد أن داهمه السيل.

وفي هذا الإطار كشفت الأمطار التي ما زالت مستمرة في الهطول بالمنطقة على فترات متقطعة، عن سوء تصريف مياه الأمطار والسيول، خاصة في الأحياء الشرقية من مكة المكرمة.

وتسببت ” الأمطار ” ، في توقف الحركة المرورية بعدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وفي مقدمتها أحياء وسط وشرق مكة المكرمة، إلى جانب تسببها في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء، وسط استنفار من كل الجهات المختصة للتعامل مع الحالة.