مستشفى الدلم ينظم يوما مفتوحا للتوعية بمرض الزهايمر

الخرج(صدى):

في اطار الخدمة المجتمعية و بما يسير مع توجهات وزارة الصحة ، فعل قسم التوعية الصحية بمستسفى الامير سلمان بن محمد يوما مفتوحا لتسليط الضوء على مرض الزهايمر توافقا مع يومه العالمي.

وافتتح الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى ،المعرض المصاحب للفعالية والذي احتوى منشورات طبيه وتوعوية تهدف الى تعزيز ورفع الوعي الصحي حول مرض الزهايمر و التعرف على الطرق المساعدة لتقليل خطر الإصابة به وذلك بتغيير نمط الحياة واتباع أسلوب صحي اضافة للوقاية الطبيه العلاجية.

وقالت الاخصائية روابي القحطاني رئيس التوعية الصحية بالمستشفى : يشكل مرض الزهايمر نسبه مرتفعه لدى كبار السن وهو مرحلة عمرية غير طبيعية وغالب هذه الحالات تتدهور صحيا نتيجة قلة الوعي واهمال العلاج، نحن نحاول تلافي المرض او الحد من تطوره من خلال مثل هذه المعارض.