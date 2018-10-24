بالفيديو.. ولي العهد يشيد بإجراءات إصلاح الاقتصاد المصري

نايف السالم(صدى):

علق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر منذ عامين.

وقال سمو الأمير خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المقام في الرياض، إن معدلات البطالة في مصر تتراجع بشكل سريع ، وإنشاء الوحدات السكنية ومشروعات البنية التحتية تتزايد بشكل لا أكاد أصدقه.

وأضاف سموه : أزور بعض المشاريع في مصر أجد أن المسؤولين يبكون وهو يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى والقوية، قائلًا : ومع ذلك يعتقدون أن كل ما حققوا في السنتين الماضيتين لا شيء، لم يبدأوا بعد ” .

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالرياض.