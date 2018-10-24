تركي آل الشيخ لـ ” ولي العهد ” : بدعمك وتوجيهك سيدي الشباب سيواصلون الإنجازات

نايف السالم(صدى):

علق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، على حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، عن تحسن الإقتصاد السعودي، خلال كلمته بجلسة منتدى مستقبل الاستثمار 2018.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بدعمك وتوجيهك سيدي …شباب وطننا سيواصلون تحقيق الإنجازات، حفظك الله ورعاك وأدام عزك.

وجاء ذلك خلال مشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ، بجلسة مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 والمقامة بالرياض، حيث شارك فى الجلسة ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري.