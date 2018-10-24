الهلال يقترب من التعاقد مع ” بوصوفة ” لتعويض عموري

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تدرس التعاقد مع المغربي الدولي مبارك بوصوفة خلال الفترة المقبلة، من أجل تعويض غياب الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري “.

جاء ذلك بعد تعرض عموري للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي وأثبتت الفحوصات الطبية أن اللاعب قد أصيب بقطع بالرباط الصليبي.

وترغب إدارة الهلال في حسم اختيار اللاعب البديل لعموري خلال اليومين المقبلين من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وينتظر موافقة البرتغالي خورجي خيسوس على الاسم البديل لعموري.

ولا يرتبط المغربي بوصوفة بأي نادٍ خلال الفترة الحالية منذ رحيله عن الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي عقب فشل مفاوضات التجديد بسبب مطالب اللاعب المادية، وكانت الصحف المغربية قد ربطت بين مبارك والوداد المغربي في الفترة الأخيرة