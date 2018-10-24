ثامر السبهان: ولي العهد إذا تحدث وضع النقاط على الحروف

علي القحطاني(صدى):

غرد ” ثامر السبهان ” وزير الدولة لشئون الخليج العربي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قائلًا: ” محمد بن سلمان ، إذا تحدث وضع النقاط على الحروف، ويثبت يومًا بعد أخر إنه قائد أمة إسلامية وعربية، وهمه الإرتقاء بهذه الأمة، فهنيئا لنا به قائدًا في ظل سيدي خادم الحرمين أدام الله عزّ المملكة قيادة وشعب ” .

وجاءت هذه التغريدة في ضوء التصريحات التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، خلال كلمته بجلسة مبادرة ” مستقبل الاقتصاد 2018 ” ، ضمن فاعليات مؤتمر ” دافوس الصحراء ” المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

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