ابن يقتل والديه بمساعدة زوجته ويخفي جثتيهما في جدار خرساني

برلين(صدى):

قتل ابن والديه بمطرقة بمساعدة زوجته، بينما كانا يستلقيان في فراشهما في منزلهما في بلدة شنايتاخ، إذ كان الأبوان المسنان وابنهما وزوجته يقيمون في المنزل نفسه، وأخفى الرجل وزوجته الجثتين في حائط خرساني أقاماه في غرفة بجوار المرآب، وأدى اكتشاف حقيبة ظهر مدفونة في الأسمنت بالمرآب إلى اكتشاف الجثتين.

وحرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد الزوجين بتهمة القتل بعدما عثرت الشرطة على جثتي والدي الرجل مخبأتين داخل جدار مرآب خرساني.

وأثبت ممثلو الادعاء إن الزوجين سبق لهما أن حاولا مرتين تسميم الأم، التي تبلغ من العمر 66 عامًا، وذلك قبل قتل الأبوين في نهاية المطاف.