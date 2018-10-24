بالفيديو.. مغني راب يسقط من أعلى طائرة خلال تصويره فيديو كليب

أماني الغامدي(صدى):

سقط النجم الكندي، جون جيمس ماكموري، من على جناح طائرة محلقة خلال تصويره فيديو كليب، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفورعن عمر ناهز 34 عامًا، إذ لم يكن هناك متسع من الوقت أمامه لإطلاق مظلته الهوائية.

وعلى الرغم من تدريبه المكثف إلا إنه لم يستطع إتقان المجازفة أثناء التصوير؛ مما أدى إلى وفاته فورًا في المشهد الأخير من الكليب، خاصًة مع فقد الطائرة الصغيرة، التي وقف على جناحها، السيطرة.

وعثر على جثة المغني الشاب في حقل شمالي مدينة فيرنون، بمقاطعة كولومبيا غربي كندا.

يذكر أن مغني الراب الشهير شارك جمهوره في مطلع الشهر الحالي مقطع فيديو، يرصد كواليس الكليب وتمارينه الخاصة بالمشاهد الخطيرة.