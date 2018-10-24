بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي

نايف السالم(صدى):

هطلت أمطار غزيرة، على ساحة المسجد الحرام فى مكة المكرمة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع منسوب المياه فى المسجد والشوارع المحيطة به.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، فرحة طفل صغير وهو يلهو ويجري وسط الأمطار في ساحة الحرم.

ويذكر أن الدفاع المدني حذر المواطنين، والمقيمين من هطول الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة اليوم الأربعاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرارهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، غدًا الخميس.