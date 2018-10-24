” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية
نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أوضحت فيها عقوبة البلاغ الكاذب، قائلة: ” كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائية، أو تسبب في اتخاذ إجراءات جزائية ضد شخص يعلم براءته ، يُعد مرتكبًا جريمة الدعوى الكيدية.
وأضافت ” النيابة ” في تغريدتها، أنه للمحكمة الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره.
الواقع[ عدد التعليقات: 6537 ] نشر منذ 3 ساعات
نتمنى يكون هناك تعويض مالي كبير لصالح المدعي عليه إذا ثبت أنها شكوى كيدية لأن الشكوى الكيدية كثيرة في مجتمعنا مع الأسف
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33404 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليت كل دعوجي تعاقبوونه