” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية

علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أوضحت فيها عقوبة البلاغ الكاذب، قائلة: ” كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائية، أو تسبب في اتخاذ إجراءات جزائية ضد شخص يعلم براءته ، يُعد مرتكبًا جريمة الدعوى الكيدية.

وأضافت ” النيابة ” في تغريدتها، أنه للمحكمة الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره.