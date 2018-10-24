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” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية

” النيابة العامة ” توضح عقوبة جريمة الدعوى الكيدية
علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أوضحت فيها عقوبة البلاغ الكاذب، قائلة: ” كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائية، أو تسبب في اتخاذ إجراءات جزائية ضد شخص يعلم براءته ، يُعد مرتكبًا جريمة الدعوى الكيدية.

وأضافت ” النيابة ” في تغريدتها، أنه للمحكمة الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزيره.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6537 ] نشر منذ 3 ساعات

نتمنى يكون هناك تعويض مالي كبير لصالح المدعي عليه إذا ثبت أنها شكوى كيدية لأن الشكوى الكيدية كثيرة في مجتمعنا مع الأسف

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